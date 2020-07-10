Уфимцы возмущены аморальным поведением отдыхающих на фонтане «Танцующие журавли»

10 Июль 2020 2020-07-10T13:39:25+03:00

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Некоторых уфимцев возмущает поведение отдыхающих на фонтане «Танцующие журавли». Ранее «КП-Уфа» писала, что новая достопримечательность на площади перед ГДК превратила жизнь местных жителей в настоящий ад. Теперь горожане обращаются непосредственно к властям с просьбой повлиять на ситуацию. Так, на сайте электронной приемной появилась жалоба уфимки Н. И. Марковой. По словам женщины, из-за отсутствия туалетов в сквере дети справляют нужду под ближайшим деревом.

«Ну это же не дело?! Откройте пожалуйста туалеты и сделайте указатели к ним, иначе все кусты и газон будут использоваться вместо туалетов», – написала местная жительница.

Тем временем столичная администрация написала открытое обращение к жителям, которые нарушают общественный порядок на территории обновленного фонтана.

«Городские службы вынуждены установить на площадке информационные таблички с правилами поведения. А также планируется организация патрулирования территории, – написали власти Уфы. – Администрация призывает горожан бережно относиться к элементам благоустройства, а также в целях обеспечения собственной безопасности и безопасности детей, не купаться в фонтане и не пить воду из него. Также недопустим заход на площадку фонтана на велосипедах, на скейтах, с домашними животными».

В мэрии добавили, что туалеты в сквере «Дубки» были установлены. Представители администрации заявили, что справлять нужду на газонах, прилегающих к фонтану, недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU