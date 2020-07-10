В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 48 человек

10 Июль 2020 2020-07-10T11:25:41+03:00

Выписано по выздоровлению почти в пять раз больше

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В Башкирии обновилась статистика по коронавирусу. За сутки COVID-19 заразились 48 человек, сообщает пресс-служба главы республики. Число инфицированных с начала пандемии плавно приближается в шести тысячам – 5828 носителей.

За последние 24 часа 236 ранее болевших были сняты с учета в связи с выздоровлением от ковида (за все время – 3898). На лечении сейчас находятся 1909 пациентов. Из них 1545 переносят коронавирус в легкой форме и лечатся дома, 363 человека лежат в медучреждениях.

Новых смертей от инфекции не зарегистрировано. В Башкирии жертвами COVID-19 стали 19 человек. Сегодня, 10 июля, глава регионального Минздрава объяснил, почему в республике столь низкий показатель летальности.

ИСТОЧНИК KP.RU