Глава Минздрава Башкирии объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе

10 Июль 2020 2020-07-10T10:14:40+03:00

За последние два месяца в Башкирии от коронавируса умерло только три человека

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил низкую смертность от коронавируса в регионе. Напомним, с начала пандемии в республике скончалось 19 человек, двое из них умерли в мае и один - в июне.

В интервью радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» чиновник отметил, что в первую очередь текущий показатель летальности от COVID-19 – это «коллективная работа наших коллег» и граждан, которые ответственно отнеслись к периоду самоизоляции.

Забелин не согласен, что в Башкирии есть «какая-то особенность» в части смертности от ковида: «Если говорить о цифрах, то, пожалуйста, у республики Татарстан смертность еще меньше, если оценивать на 100 тысяч населения. У нас есть субъекты, где заболеваемость как у нас, а случаев летальных исходов пока не было. Я думаю, что это просто и уровень медицины у нас, довольно хорошие изменения произошли за последние два года».

Глава регионального Минздрава добавил, что в Башкирии, равно как в других субъектах, «есть строгие правила учета, которые контролируются не только сотрудниками Росстата, но и другими органами».

«Есть четкие причины смерти. В начале, когда выписывается свидетельство о смерти, оно выписывается на основе клинических данных. Большинство усопших мы подвергаем патологоанатомическому исследованию, и в течение месяца приходят детальные результаты, и выставляется окончательный диагноз», – пояснил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU