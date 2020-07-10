Министр здравоохранения Башкирии лично объяснил давку у больницы, где произошла вспышка коронавируса

10 Июль 2020 2020-07-10T09:28:22+03:00

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Министр здравоохрарения Башкирии Максим Забелин рассказал, из-за чего у корпуса РКБ образовалась давка из пациентов.

Напомним, что ранее в редакцию «КП-Уфа» обратился обеспокоенный уфимец, который прислал фотографии, снятые на территории главной больницы Башкирии – РКБ Куватова. На снимках видно большое скопление людей, которые стоят прямо перед входом в медицинское учреждение. Как и автор снимков, все эти граждане пришли на процедуру компьютерной томографии по назначению врача.

Разумеется, что собравшиеся пациенты желали поскорее пройти процедуру и не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. Логично предположить, что среди них вполне могли оказаться граждане с коронавирусом.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин признал факт скопления людей. По словам чиновника от медицины, все эта ситуация произошла из-за перегрузки томографов в больницах, где пациенты должны были получить медицинскую услугу изначально. В итоге их отправили в РКБ Куватова.

- Действительно, техника ломается. Мы вынуждены переформатировать работу и перемаршрутизировать пациентов, - объяснил Забелин

ИСТОЧНИК KP.RU