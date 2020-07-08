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«Сложился форс-мажор»: минздрав Башкирии рассказал, почему произошла давка в РКБ имени Куватова

Как оказалось, сразу в двух больницах сломались томографы
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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На днях в Уфе перед зданием РКБ имени Куватова собралась толпа людей. Десятки пациентов пришли на процедуру КТ и устроили там давку. Как сообщал «КП-Уфа» очевидец, в очереди было полно кашляющих людей, а сам процесс приема пациентов был организован крайне плохо.

В минздраве Башкирии специально для «КП-Уфа» прокомментировали происходящее в тот день перед зданием в РКБ имени Куватова. В пресс-службе министерства пояснили, что компьютерные томографы в больницах Скорой медицинской помощи и Клинике БГМУ в Уфе вышли из строя. Поэтому всех пациентов перенаправили в РКБ - без соблюдения электронной очереди, без направлений, без определения времени приема.

- Фактически сложились форс-мажорные обстоятельства, с высочайшей перегрузкой медицинского персонала. Несмотря на эти обстоятельства, всем пришедшим пациентам была оказана диагностическая медицинская помощь в полном объеме, на самом высоком профессиональном уровне, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе минздрава Башкирии.

В региональном минздраве также отметили, что, несмотря на просьбы медиков сохранять социальную дистанцию в очереди, пациенты игнорировали эти требования. А это уже «привело к скученности около входа».

- На данный момент проведены организационные мероприятия и разъяснительная работа, которая позволила уменьшить скученность в очереди на проведение компьютерной томографии, - заявили в пресс-службе минздрава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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