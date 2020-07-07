2020-07-07T21:29:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Жители Уфы устроили давку в очереди на КТ в РКБ имени Куватова

Люди толпились на входе в больницу, игнорируя социальную дистанцию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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Накануне перед зданием РКБ имени Куватова в Уфе, образовалась длинная очередь из пациентов. Люди игнорировали социальную дистанцию и толпились на крыльце, чтобы попасть на КТ легких. Как рассказал «КП-Уфа» очевидец, многих из них перенаправили в Республиканскую больницу из 22-й городской – там сломался аппарат.

По словам собеседника, пожелавшего остаться анонимным, процесс живой очереди был организован просто чудовищно.

- Все стоят плотно, а фамилии объявляют в приоткрытую дверь. И все сразу начинают ломиться туда и толкаться. Ни громкоговорителя, ни табло, ни элементарного соблюдения дистанции, никакой организации процесса, - сетует молодой человек.

По его словам, некоторые пациенты врывались в здание без очереди, и устраивали разборки с врачом, задерживая процедуру.

В очереди стоят даже врачи скорой помощи - они привезли направления на КТ для своих пациентов

В очереди стоят даже врачи скорой помощи - они привезли направления на КТ для своих пациентов

Он также отметил, что направления на КТ легких пациенты также передают через ту же самую дверь. Из-за этого живая очередь перемешивается и превращается в толпу. Там же вынуждены стоять и врачи скорой помощи, чтобы просто отдать направления за своих пациентов. Как минимум двое из них простояли в очереди около 40 минут - все это время их ожидали машины «скорой».

-Едва ли после посещения этой процедуры можно уйти из больницы здоровым, приходилось протискиваться через плотную группу кашляющих людей, - подытожил уфимец.

Напомним, не так давно РКБ имени Куватова вновь открылась на прием пациентов после продолжительного карантина. В начале апреля там зафиксировали вспышку коронавируса и полностью закрыли медучреждение вместе с врачами, младшим медперсоналом и больными. Через некоторое время следком по Башкирии начал проверку, но сыщики не нашли признаки халатности в действиях тогдашнего главного врача Эльзы Сыртлановой. С этим не согласилась прокуратура Башкирии и потребовала провести доследственную проверку повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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