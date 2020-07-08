В Башкирии утонувшую на глазах у друзей девочку извлекли из реки
Из реки Белой в Бирском районе Башкирии из воды извлекли тело 13-летней девочки, утонувшей на глазах у друзей. Об этом рассказали в республиканском МЧС.
Как уточнили в аварийном ведомстве, школьница в компании подруг гуляла по старой дамбе, находящейся под водой, поскользнулась и стала тонуть. Из-за сильного течения она не смогла выбраться. Рядом с местом трагедии на необорудованном пляже были и другие люди, однако помочь они не смогли – просто не успели доплыть.
Девочке было всего 13 лет
«Работа по поиску ребёнка продолжалась спасателями […] в течение двух суток. За время проведения поисковых работ обследовано более 1200 квадратных метров дна», – передали в МЧС.
Инцидент вскрыл серьезную проблему в районе – как оказалось, там нет оборудованных пляжей со спасателями.
ИСТОЧНИК KP.RU