2020-07-07T11:27:09+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства гибели девочки в банном комплексе в Башкирии

По факту ЧП сыщики возбудили уголовное дело
Зиля ЗИНУРОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Мелеузе следователи проверят обстоятельства гибели шестилетней девочки, которая утонула в бассейне банного комплекса. Напомним, что трагедия произошла 4 июля – малышка пришла поплавать вместе с братом под присмотром бабушки. Через некоторое время бабушка потеряла из виду купающегося ребенка, а позже тело девочки было найдено на дне бассейна.

По данным следственного комитета, проведен осмотр места трагедии, выясняются причины и условия произошедшего, допрашиваются члены семьи и очевидцы трагедии. Также будет дана оценка действиям сотрудников банного комплекса по обеспечению безопасности на территории и назначены все необходимые экспертизы для выявления причин трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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