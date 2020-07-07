Следователи проверят обстоятельства гибели девочки в банном комплексе в Башкирии

7 Июль 2020 2020-07-07T11:27:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мелеузе следователи проверят обстоятельства гибели шестилетней девочки, которая утонула в бассейне банного комплекса. Напомним, что трагедия произошла 4 июля – малышка пришла поплавать вместе с братом под присмотром бабушки. Через некоторое время бабушка потеряла из виду купающегося ребенка, а позже тело девочки было найдено на дне бассейна.

По данным следственного комитета, проведен осмотр места трагедии, выясняются причины и условия произошедшего, допрашиваются члены семьи и очевидцы трагедии. Также будет дана оценка действиям сотрудников банного комплекса по обеспечению безопасности на территории и назначены все необходимые экспертизы для выявления причин трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU