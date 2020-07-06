2020-07-06T15:26:43+03:00
Происшествия

Все случилось на глазах очевидцев: в Башкирии в банном комплексе трагически погибла шестилетняя спортсменка

Малышка пришла отдохнуть в популярное место с бабушкой
Эльвина АПАРИНА
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Трагедией закончился отдых в минувшую субботу 4 июля в одной из банных комплексов Башкирии. Шестилетняя Марина (имя изменено – Ред.) пришла с бабушкой в комплекс, чтобы отдохнуть и искупаться в бассейне. К сожалению, вечером произошло ЧП – несовершеннолетняя утонула в водоеме на глазах у очевидцев. Об этом "КП - Уфа" сообщил собственный источник правоохранительных органах.

Очевидцы рассказывают, что девочка умела плавать, но в какой-то момент что-то пошло не так, и она начала уходить под воду.

Как рассказали «КП – Уфа» в банном комплексе, когда ее вытащили из бассейна, воспитанница детского сада уже не дышала.

- Когда ее достали из воды, она уже не подавала признаков жизни. У нас не база отдыха, не общественное место, вся недвижимость сдается в аренду: беседки, сауна, домики. Бассейн мы пока осушили, комплекс временно не работаем. Ждем указаний от правоохранительных органов, - рассказал администратор.

С места происшествия следственные органы изъяли запись с камер видеонаблюдения и документацию банного комплекса. Решение по факту трагедии пока не принято, ведется расследование.

Марина выросла в полной благополучной семье – у девочки остался восьмилетний братик. Сама она отпраздновала свой шестой день рождения совсем недавно – 15 мая. Была активисткой, занималась танцами и гимнастикой в студии современного танца. Часто занимала призовые места в конкурсах и танцевальных фестивалях.

Хоронить девочку будут завтра, 7 июля.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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