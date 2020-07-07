2020-07-07T08:57:44+03:00
Общество

В мэрии Уфы произошло кадровое назначение

Одно из управлений возглавил новый человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Управление по опеке и попечительству города УфыУправление по опеке и попечительству города Уфы
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В структуре уфимской администрации произошло кадровое назначение.

Как сообщил вице-мэр города Салават Хусианов, Управление по опеке и попечительству возглавила Лариса Ольте. С 2013 года она работала в том же подразделении и руководила отделом семейного устройства детей-сирот. На новом месте чиновница сменила Татьяну Квасникову, сложившую полномочия из-за переезда в Москву.

«Желаю вам успехов в дальнейшей работе. Уверен, ваш профессиональный опыт и организаторские способности позволят эффективно и результативно выполнять задачи возглавляемого вами управления. Прошу коллег оказать содействие», – сказал Хусианов на оперативном совещании в столичной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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