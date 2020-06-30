В уфимской мэрии произошли кадровые перестановки

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:14:05+03:00

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Сегодня, 30 июня, на оперативном совещании в уфимской мэрии были оглашены кадровые перестановки.

Как сообщил замглавы столичной администрации Салават Хусаинов, начальником управления по обеспечению жизнедеятельности города назначен Антон Тристан. Ранее он занимал ту же должность, но на правах исполняющего обязанности.

Кроме того, стало известно об уходе Татьяны Квасниковы с поста начальника Управления по опеке и попечительству. Чиновница сложила полномочия в связи с переездом в Москву.

«Это человек с большим сердцем. Долгие годы возглавляет управление по опеке и попечительству администрации города. Под ее руководством управление добилось высоких результатов как на федеральных, так и на республиканских площадках. Но самое главное – при ее взаимодействии наши детишки обрели новые семьи. В связи с переездом сегодня мы провожаем Татьяну Юрьевну», – сказал Хусаинов на оперативке в мэрии.

Еще одно кадровое решение касается должности директора уфимской детской филармонии. Им стала Регина Мударисова.

ИСТОЧНИК KP.RU