Прокурор Башкирии запросил 18 лет лишения свободы для матери, убившей годовалого ребенка

7 Июль 2020 2020-07-06T21:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувший понедельник, 6 июля, в Верховном суде Башкирии состоялись прения сторон по громкому делу, потрясшем всю республику в конце августа прошлого года. Тогда корреспонденты «Комсомолки» выезжали на поиски бесследно пропавшего годовалого ребенка, но то, что произошло на самом деле, оказалось много хуже.

По версии следствия, 29 августа 2019 года 29-летняя мать-одиночка Анна Хамитова (имя изменено. – ред.) сначала заявила, что посреди ночи из кроватки пропал ее годовалый сын, а через некоторое время призналась, что сама же его и убила. На допросе она рассказала следователям, что задушила малыша, завернула в одеяло и закопала во дворе под навозом. По одной из версий она сделала это потому, что малыша нечем было кормить.

В ходе следствия обвиняемая в убийстве собственного ребенка прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что женщина вменяема.

В итоге, дело, повергшее в шок всю Башкирию, близко к своей развязке: прокурор республики запросил для обвиняемой наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU