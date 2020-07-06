Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле с пикетом около Белого дома в Уфе, который прошел в разгар режима самоизоляции. 28 апреля группа молодых людей с плакатами в руках вышла к зданию правительства республики с требованием оказать помощь 19-летнему жителю Салавата Ранэлю Шамсутдинову. У парня была опухоль мозга, он находился в тяжелом состоянии, но из-за пандемии коронавируса его не могли прооперировать.
Пикет в поддержку молодого человека организовала его родная сестра Ралина. Поддержать Ранэля пришли его друзья и просто неравнодушные к судьбе парня люди. В итоге, всех участников наказали за нарушение режима самоизоляции: Ралине вынесли устный выговор, а троих участников оштрафовали на тысячу рублей.
Сегодня Верховный суд Башкирии вынес окончательное решение – троих пикетчиков оправдали. Одному заменили штраф на предупреждение, но двоим все-таки придется оплатить штрафы.
Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице 8 мая, так и не дождавшись транспортировки в Уфу.
ИСТОЧНИК KP.RU