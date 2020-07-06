2020-07-06T19:12:51+03:00
Общество

Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня

Ранее участников акции перед башкирским Белым домом оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле с пикетом около Белого дома в Уфе, который прошел в разгар режима самоизоляции. 28 апреля группа молодых людей с плакатами в руках вышла к зданию правительства республики с требованием оказать помощь 19-летнему жителю Салавата Ранэлю Шамсутдинову. У парня была опухоль мозга, он находился в тяжелом состоянии, но из-за пандемии коронавируса его не могли прооперировать.

Пикет в поддержку молодого человека организовала его родная сестра Ралина. Поддержать Ранэля пришли его друзья и просто неравнодушные к судьбе парня люди. В итоге, всех участников наказали за нарушение режима самоизоляции: Ралине вынесли устный выговор, а троих участников оштрафовали на тысячу рублей.

Сегодня Верховный суд Башкирии вынес окончательное решение – троих пикетчиков оправдали. Одному заменили штраф на предупреждение, но двоим все-таки придется оплатить штрафы.

Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице 8 мая, так и не дождавшись транспортировки в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня
В Башкирии на глазах у отдыхающих утонула 13-летняя девочка
Девушка из Башкирии потеряла 300 тысяч рублей после звонка незнакомца
В Башкирии восьмилетний ребенок упал в открытый колодец и серьезно поранился
В одном из башкирских городов реконструируют набережную за 128 млн рублей
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
Рыбаки из Башкирии выловили из водоема пикантную находку и выложили видео
В Башкирии на снижение бедности направлено 426 млн рублей
МЧС Башкирии предупредило жителей республики о шквалистом ветре
«Абсолютно пьяная мамаша» в Уфе на камеру засняли женщину, волочившую сына по улице
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Группа «Руки вверх!» заработала первые деньги в Уфе: это случилось на «сходке» преступных группировок
В Башкирии при встречном столкновении легковушки и внедорожника погибла женщина
В уфимском торговом центре закрылся фитнес-клуб: один из клиентов контактировал с носителем COVID-19
В Башкирии работник птицефабрики получил ожоги на производстве
В Салавате продавали сигареты рядом с детским садом
Глава Башкирии рассказал о заболевших организаторах ЕГЭ: Минобр заявил, что речь идет не о коронавирусе
Радий Хабиров пообещал наградить спасателей, которые вытащили из пожара в Уфе 14 человек
В Уфе после реконструкции откроется учебный корпус
До 15 сентября в Уфе перекроют участок движения по улице Российская
Глава Башкирии заговорил о массовых увольнениях из-за остановившихся часов