Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня

6 Июль 2020 2020-07-06T19:12:51+03:00

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Верховный суд Башкирии поставил точку в деле с пикетом около Белого дома в Уфе, который прошел в разгар режима самоизоляции. 28 апреля группа молодых людей с плакатами в руках вышла к зданию правительства республики с требованием оказать помощь 19-летнему жителю Салавата Ранэлю Шамсутдинову. У парня была опухоль мозга, он находился в тяжелом состоянии, но из-за пандемии коронавируса его не могли прооперировать.

Пикет в поддержку молодого человека организовала его родная сестра Ралина. Поддержать Ранэля пришли его друзья и просто неравнодушные к судьбе парня люди. В итоге, всех участников наказали за нарушение режима самоизоляции: Ралине вынесли устный выговор, а троих участников оштрафовали на тысячу рублей.

Сегодня Верховный суд Башкирии вынес окончательное решение – троих пикетчиков оправдали. Одному заменили штраф на предупреждение, но двоим все-таки придется оплатить штрафы.

Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице 8 мая, так и не дождавшись транспортировки в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU