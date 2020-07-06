До 15 сентября в Уфе перекроют участок движения по улице Российская
С 6 июля по 15 сентября в Уфе будет проводиться ремонт участка проезжей части по улице Российской.
С сегодняшнего дня в Уфе вводится ограничение проезда транспортных средств по улице Российской до 15 сентября. Сообщение об этом ранее было размещено на сайте уфимской мэрии. В сообщении говорится о перекрытии оживленного участка движения от Уфимского шоссе до Южного проезда на период ремонтных работ по фрезерованию на четверти дорожного полотна и устройства обоих слоев асфальтобетонного покрытия половины улицы.
В администрации заявили, что на этот период будет изменена схема движения маршрутного транспорта. Мэрия приносит свои извинения и просит горожан отнестись с пониманием к вводимым мерам, заранее продумывая свой маршрут движения по городу.
Напомним, что ранее было сказано, что в 2020 году на ремонт дорожного полотна в Башкирии будет выделено более 19 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU