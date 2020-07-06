До 15 сентября в Уфе перекроют участок движения по улице Российская

6 Июль 2020 2020-07-06T10:28:52+03:00

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С 6 июля по 15 сентября в Уфе будет проводиться ремонт участка проезжей части по улице Российской.

С сегодняшнего дня в Уфе вводится ограничение проезда транспортных средств по улице Российской до 15 сентября. Сообщение об этом ранее было размещено на сайте уфимской мэрии. В сообщении говорится о перекрытии оживленного участка движения от Уфимского шоссе до Южного проезда на период ремонтных работ по фрезерованию на четверти дорожного полотна и устройства обоих слоев асфальтобетонного покрытия половины улицы.

В администрации заявили, что на этот период будет изменена схема движения маршрутного транспорта. Мэрия приносит свои извинения и просит горожан отнестись с пониманием к вводимым мерам, заранее продумывая свой маршрут движения по городу.

Напомним, что ранее было сказано, что в 2020 году на ремонт дорожного полотна в Башкирии будет выделено более 19 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU