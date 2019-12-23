В Башкирии на ремонт дорог в 2020 году выделят более 19 млрд рублей

На очередном оперативном совещании в башкирском правительстве руководитель гостранса республики Тимур Мухаметьянов подвел предварительные итоги уходящего года и поделился планами ведомства на 2020 год. В своем докладе он отчитался о текущем ремонте мостов и дорог, а также рассказал, какие дороги будут отремонтированы в следующем строительном сезоне.

ЧТО СДЕЛАНО

- Всего за 2019 года в республике было отремонтировано 2213 и построено 45,6 километров дорог. В том числе было отремонтировано 28 существующих и построено 12 новых мостов, - отрапортовал руководитель гостранса Башкирии.

По данным ведомства, в 2019 году в республике проводился масштабный ремонт дорог на центральных улицах населенных пунктов, где проживает более ста человек. Всего дорожники заасфальтировали 86,5 километров дорог.

- В следующем году продолжится работа по отсыпке сельских дорог. На эти цели из бюджета предварительно заложено 540 млн рублей, - заявил Тимур Мухаметьянов.

В 2019 году на строительство, ремонт и содержание дорог в Башкирии было выделено 23 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета удалось получить 5,2 млрд рублей. К 20 декабря башкирские дорожники потратили почти 17 млрд рублей.

- Большая часть денег была направлена на текущий и капитальный ремонт дорог – это 43,4% или почти 10 млрд рублей. На строительство ушла треть дорожного фонда, практически 7 млрд рублей, и 21,8% или более 5 млрд рублей было направлено на содержание дорог, - пояснил Тимур Мухаметьянов.

По его словам, в 2020 году на дорожное хозяйство в Башкирии планируют потратить более 19 млрд рублей.

НОВЫЕ КАМЕРЫ НА ДОРОГАХ

По данным гостранса Башкирии, основная причина аварий на дорогах республики – превышение скорости. Чтобы бороться с лихачами, власти планируют установить дополнительные дорожные камеры. По мнению чиновников, это позволит значительно снизить аварийность на оживленных трассах и снизить смертность.

Уверен в этом и глава Башкирии Радий Хабиров. При этом он подчеркнул, что установка камер видео фиксации на дорогах не должна производиться тайно.

- За неделю или за две начинайте «бомбить» средства массовой информации об установке этих камер. Для водителей это не должно быть неожиданностью. Люди должны понимать, что, условно, через неделю на этом участке появится камера. Мы ставим их не для того, чтобы охотится за водителями и набивать карманы, как говорят, а чтобы сохранить жизни, - заявил Хабиров.

По словам Тимура Мухаметьянова, до конца 2019 года в республике установят еще 288 видеокамер, а всего их станет 540.

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

В следующем году дорожное ведомство республики планирует начать строительство сразу нескольких крупных объектов. Например, после многолетнего перерыва продолжится стройка на Восточном выезде из Уфы, стартует строительство мостов и автомобильных развязок в створе улицы Интернациональная, на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева и путепровода в Нагаево.

- Планируется также продолжить расширение трассы Уфа – Оренбург до четырех полос на участке обхода города Стерлитамака, - поделился грандиозными планами Тимур Мухаметьянов.