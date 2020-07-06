Двое детей в реанимации: подробности пожара в Уфе, в котором чудом спасли 14 человек

6 Июль 2020 2020-07-06T08:51:19+03:00

Всего с отравлением угарным газом в больнице оказались четыре ребенка

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Стали известны подробности крупного пожара, произошедшего накануне в Уфе. Напомним, на улице Степана Злобина вспыхнула многоэтажка. Прибывшие спасатели обнаружили, что загорелся деревянный ларь на лестничной площадке, а также полыхают входные двери трех квартир, и люди не могут выбраться.

- Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных, из огня было спасено 14 человек, среди которых шестеро – дети. После осмотра четыре ребенка госпитализированы с отравлением продуктами горения. Двое из них находятся в реанимации, - рассказал председатель Госкомитета ЧС по Башкирии Фарит Гумеров.

К счастью, в пожаре никто не погиб. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Всего за прошлую неделю в республике произошло 215 пожаров, в которых погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU