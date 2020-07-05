2020-07-05T17:19:06+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС в Уфе спасли из пожара 18 человек, шесть из них – дети

Возгорание произошло в одном из домов по улице Степана Злобина
Эльвина АПАРИНА
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Самостоятельно покинуть квартиры жильцы никак не могли.Самостоятельно покинуть квартиры жильцы никак не могли.
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Сегодня днем, 5 июля, в Уфе на улице Степана Злобина произошел серьезный пожар – загорелся многоэтажный дом.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые по прибытию установили, что на пятом этаже девятиэтажки происходит горение деревянного ларя на площадке лестничной клетки, а также горят входные двери трех квартир. Самостоятельно покинуть квартиры жильцы никак не могли.

На помощь к ним пришли сотрудники МВД и пожарные – они вывели 18 человек из опасной зоны, среди которых шесть детей (двое из них – грудные). Из одной квартиры пожарные на руках вынесли пожилую пару в безопасное место.

Скорая помощь забрала в больницу пять человек, четыре из них дети. К счастью, в ЧП никто не погиб. Причины пожара сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

С огнем боролись 11 единиц техники и 38 пожарных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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