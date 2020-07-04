Стала известна личность 19-го умершего от коронавируса в Башкирии

4 Июль 2020 2020-07-04T12:30:52+03:00

Ранее смертельных случаев от опасной инфекции не фиксировали более двух месяцев

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В минувшую пятницу, 3 июля, минздрав Башкирии подтвердил еще один, 19-й случай смерти пациента с COVID-19. До этого в республике пациенты с коронавирусом не умирали аж с 20 мая. Вернее, статистика смертности от этой инфекции не обновлялась – данные у минздрава и Росстата не совпадали.

По данным министерства здравоохранения Башкирии, на которые ссылается «КоммерсантЪ-Уфа», 19-й пациент, умерший от коронавируса – 65-летний мужчина родом из Белебеевского района. Врачи также установили у него сопутствующее заболевание – гипертонию.

Напомним, ранее в Белебеевской ЦРБ была зафиксирована вспышка COVID-19. По некоторым, пока не проверенным данным, «нулевым» пациентом стал перевезенный из РКБ имени Куватова в Уфе мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU