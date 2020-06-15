Статистика смертности от коронавируса в Башкирии: данные Росстата выше, чем у регионального минздрава

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:35:29+03:00

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Накануне Росстат привел данные за апрель 2020 года по смертности пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в Башкирии. Согласно этому отчету федерального ведомства, количество умерших больных с COVID-19 как минимум на 35% выше, чем в официальной статистике регионального минздрава.

Так, по данным Росстата в Башкирии в апреле 2020 года умерли 22 пациента с подтвержденным диагнозом и еще один, у которого было подозрение на коронавирус. Более того, у 17 больных коронавирусная инфекция была признана основой причиной смерти. Еще у шести пациентов COVID-19 стал не основной, но повлиявшей на причины смерти. Лишь в одном из этих шести случаев вирус оказал существенное влияние на развитие осложнений, в результате которых и наступила смерть.

Ранее минздрав Башкирии, начиная с конца апреля 2020 года приводил данные, что от коронавируса в республике скончались 18 человек. Эта цифра осталась неизменной и сегодня – об этом заявил министр здравоохранения Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU