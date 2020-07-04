Форум урбанистики в Уфе показал всему миру точки притяжения в республике

4 Июль 2020 2020-07-04T08:40:44+03:00

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О точках притяжения в Башкортостане и Уфе благодаря Первому международному форуму урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» узнали во всем мире. Об этом, подводя итоги прошедшего форума, сказал Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов.

«Башкортостан неслучайно был выбран местом проведения такого масштабного события. Республика стала одним из лидеров в стране по участию в федеральных программах. Привлечение в наш регион федеральных средств помогло даже в сложную эпидемиологическую ситуацию продолжить реализацию таки программ, как «Башкирские дворики», «Городская комфортная среда» и многих других. У нас идет строительство новейших архитектурных объектов, мы одни из первых по строительству и вводу жилья», - отметил Тимур Хакимов.

Благодаря тому, что последние годы руководством республики уделяется большое внимание именно развитию инфраструктуры городов, благоустройству населенных пунктов, Уфа оказалась интересна не только коллегам из других регионов, но и зарубежным специалистам.

«Мы смогли презентовать свои проекты, поделиться опытом, а также изучить опыт других городов. Самый главный посыл форума – это то, что мы сегодня создаем новую среду для комфортной жизни людей. Прогресс шагает вперед и оставаться в прошлом веке уже нельзя. Мы применяем новые технологии, используем современные материалы и инновационные системы», - говорит Тимур Хакимов.

Федеральным гостям на форуме представили проект Евразийского научно-образовательного центра, который будет строиться в Дёмском районе Уфы. Центр предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодёжи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики. В его состав вошли шесть уфимских университетов, академические структуры Уфимского федерального исследовательского центра РАН, крупные компании региона — «Интер РАО», «Газпром», «Башнефть», «ОДК-УМПО». В Дёме появится межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек. Здесь расположатся общежития для студентов, жилые дома для преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус, опытный полигон, спортивный и медицинский комплексы. Между территорией кампуса и площадкой у памятника Салавату Юлаеву будет функционировать фуникулёр.

«Мы показали наш парк Лесоводов, фонтан «Журавли», озеро «Теплое» и другие привлекательные объекты в Уфе, введенные в эксплуатацию в последнее время. Также гости увидели красоты Башкирии, побывав в заповедниках и здравницах республики. Такая презентация точек притяжения туризма поможет привлечь в регион и гостей и инвестиции», - пояснил Тимур Хакимов.

Президент Торгово-промышленной палаты Башкирии отметил, что из-за большого интереса к мероприятию даже было увеличено количество секций относительно запланированного. По его словам, Форум дал возможность плодотворно поработать республиканским специалистам всех направлений с коллегами их других регионов. Такой взаимообмен знаниями, новациями и опытом, несомненно, поможет в развитии всего Башкортостана.

ИСТОЧНИК KP.RU