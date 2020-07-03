«Обязательно выздоровею!»: в Уфе прооперировали молодую мать, которой поставили смертельно опасный диагноз

3 Июль 2020 2020-07-03T16:53:38+03:00

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Хорошие новости пришли от 33-летней жительницы Нефтекамска Юлии Авхадиевой, которая уже почти год борется со смертельно-опасной болезнью – раком желудка 4 стадии. На днях молодую женщину прооперировали в Москве и удалили метастазы яичников. Юлия признается, что очень переживала перед операцией, но, к счастью, все прошло благополучно.

- Все прошло хорошо, я уже прихожу в себя. Врачи пока еще не говорят, какое предстоит лечение, перед выпиской уж озвучат все планы. Верю, что медленно, но верно иду к ремиссии. Обещаю, что обязательно выздоровею! – улыбается Юлия.

Напомним, что у молодой женщины, матери двух очаровательных сорванцов, в августе прошлого года неожиданно открылось кровотечение. Врач предположил, что у Юлии киста и назначил гормональное лечение, а позже во время прохождения медкомиссии выяснилось, что у женщины рак желудка, а кисты на яичниках – это метастазы. После нескольких курсов химиотерапий опухоль отступила, и у Юлии, наконец, появилась уверенность в своем выздоровлении ради детей.

ИСТОЧНИК KP.RU