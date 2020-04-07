«Все гадала - откуда вырос такой живот»: в Башкирии молодой матери поставили смертельно опасный диагноз

Еще несколько месяцев назад жизнь 33-летней Юлии Авхадиевой из Нефтекамска казалась настоящей сказкой – хорошая работа в престижной компании, заботливый муж и двое очаровательных сынишек-сорванцов. Но страшный диагноз – рак желудка 4 стадии с метастазами – в одну секунду перечеркнул жизнь молодой и красивой женщины на две части. Теперь Юлии приходится бороться за свою жизнь и проходить дорогостоящее лечение, но этого можно было бы избежать, если бы врачи сразу поставили верный диагноз.

«СКАЗАЛИ, ЧТО У МЕНЯ КИСТА, И НАЗНАЧИЛИ ГОРМОНЫ»

Юлия признается, что всегда очень ответственно относилась к своему здоровью: регулярно проходила все осмотры у врачей и никогда не жаловалась на недомогание.

- А в августе прошлого года у меня неожиданно началось кровотечение. Когда я поняла, что ситуация серьезная, то сразу же обратилась в клинику, где мне сделали УЗИ и обнаружили кисты яичника с обеих сторон. Врач-диагност посоветовала мне записаться к участковому гинекологу, - вспоминает Юлия. – Я сдала все анализы, они не показали никаких отклонений, единственное, что онкомаркеры были немного повышены. Но врач не придала этому значению, сказала, что из-за кисты такое иногда случается.

Тогда молодой женщине предложили два варианта лечения – или операция, или гормонотерапия. Юлия выбрала гормоны, тем более что врач уверила, что это очень эффективное лечение, и совсем скоро она снова будет совсем здорова.

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- Три месяца я пила эти гормоны. Я как раз уехала на вахту и стала замечать, что у меня пропал аппетит. Если раньше я всегда любила вкусно поесть, то сейчас я на весь день наедалась тарелкой супа, а на второе уже и смотреть не могла. Появились слабость и тошнота, а потом и вовсе отвращение к еде, - говорит женщина. – Я не придавала этому особого значения, ведь в феврале проходила ФГДС, все было в порядке.

«ЗА ТРИ МЕСЯЦА ОПУХОЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ ПОЧТИ ВДВОЕ»

В середине ноября Юлии нужно было пройти медосмотр на работе. УЗИ показало, что за три месяца киста выросла почти в два раза – с 5 до 12 сантиметров. Позже выяснится, что именно гормонотерапия повлияла на такой быстрый рост опухоли.

- Вернувшись домой, я сразу же снова записалась на УЗИ. И врач мне сразу сказал: «О чем ты, какая киста? Да у тебя же злокачественная опухоль, срочно беги к гинекологу». Тогда же я узнала, что у меня уже асцит, скопление жидкости в брюшной полости, а я все гадала - откуда у меня вырос такой живот… - вспоминает молодая женщина. – Я сдала все анализы, онкомаркеры уже зашкаливали за 280! Также сходила снова на ФГДС, поскольку тошнота и отвращение к еде усиливались. Мне сделали соскобы и сказали, что у меня язва желудка. Надо лечить.

Юлию направили в республиканский онкодиспансер, но на семейном совете было решено: нужно ехать в Москву. Туда женщина поехала с заключением о двухстороннем образовании на яичниках и язве желудка.

- В Москве я сразу прошла УЗИ, КТ, МРТ, ФГДС, колоноскопию, биопсию и метровый список анализов. В итоге выяснилось, что у меня нет ни язвы, ни кисты. Зато есть рак желудка 4 стадии с метастазами в яичники, который за три месяца никто из врачей так и не смог выявить, - вздыхает Юлия. – Что тогда испытала, трудно выразить словами. Боль, страх, обида… А потом я вспомнила о своем муже, о своих сынишках и поняла, что просто не имею права сдаться. Что я должна и буду бороться и обязательно справлюсь, ради моей семьи!

«ХИМИЯ» ДЕЙСТВУЕТ!

Вера в собственный успех, также грамотно подобранная химиотерапия подействовали, и опухоли начали уменьшаться. После четырех курсов «химий» Юлия прошла ПЭТ-КТ, и результат ее окрылил.

- Опухоль в яичниках значительно стала меньше, ушел асцит, начал уменьшаться канцероматоз. В желудке опухоль была 18 сантиметров, а стала 14, - улыбается Юлия. – Я считаю это успехом, и пусть до окончательного выздоровления еще далеко, но первый важный шаг к победе сделан.

После нескольких курсов химиотерапии у Юлии выпали все волосы, зато опухоль значительно уменьшилась

Впереди у молодой матери еще несколько химиотерапий, на которые она ездит в Москву в ГКБ им. Д.Д. Плетнева и которые обходятся в немалую сумму для семьи Юлии. Стоимость самих препаратов и поддерживающих лекарств (ведь каждая «химия» сильно бьет по организму), плюс дорога и проживание – вот и набирается сумма в 50 тысяч рублей. А химиотерапию нужно повторять каждые две недели.

- Многие лекарства приходится покупать за свой счет, поскольку зарубежные препараты не всегда бывают в наличии в больнице. К сожалению, из-за болезни я пока не могу работать, и в семье работает только муж. Но ведь у нас еще есть двое детей, которые очень по мне скучают, когда мне приходится уезжать на лечение, - вздыхает молодая женщина.

Помочь Юлии очень просто – достаточно внести посильный вклад на карту Сбербанка 4276060051251836 (получатель Юлия Андреевна Авхадиева). Тогда у нее появится шанс победить эту коварную и смертельно опасную болезнь и увидеть, как растут ее сыновья.