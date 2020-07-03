2020-07-03T15:24:37+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП в Башкирии, где погибли три человека

Еще двое были госпитализированы [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 3 июля, на трассе в Благовещенском районе Башкирии. Напомним, при встречном столкновении Daewoo Nexia и «Нивы Шевроле» погибли три человека - двое мужчин и одна женщина. Все они находились в салоне легковушки. Детали инцидента сообщили в региональном МЧС. По данным ведомства, авария случилась на автодороге Уфа-Янаул, в двух километрах от деревни Щепное.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«Пострадало пять человек, в том числе трое погибших, детей среди них нет, – передали в аварийной службе. – Госпитализированы двое мужчин из автомобиля «Шевроле Нива» […] их доставили в [уфимскую] ГКБ №13». Чтобы вытащить погибших из легковушки, сотрудникам МЧС пришлось срезать ее крышу.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В причинах и обстоятельствах трагедии сейчас разбираются инспекторы дорожной полиции.

Смертельное ДТП на трассе Уфа-Янаул // 3.07 // vk.com/bashdtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

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