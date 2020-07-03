2020-07-03T13:50:27+03:00
Происшествия

Три человека погибли во встречном ДТП на трассе в Башкирии

Жесткое столкновение внедорожника и легковушки произошло в Благовещенском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.com/bashdtpфото: vk.com/bashdtp
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня на трассе в Благовещенском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, которые были представлены региональной Госавтоинспекцией, в аварии погибли три человека.

Инцидент случился на 41 километре трассы Уфа-Януал. Столкнулись встречные Daewoo Nexia и «Нива». Все погибшие находились в легковушке. Это двое мужчин и одна женщина. Сейчас на месте работают экстренные службы и медики. Инспекторы ГИБДД выясняют подробности трагедии. Тем временем в соцсетях очевидцы делятся первыми кадрами с места ДТП.

Напомним, еще одна смертельная авария в регионе была зафиксирована накануне днем. При столкновении мусоровоза и грузовика скончался 33-летний мужчина.

Смертельное ДТП на трассе Уфа-Янаул // 3.07 // vk.com/bashdtp.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли во встречном ДТП на трассе в Башкирии
В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек
Пьяный житель Башкирии дважды пытался переплыть озеро: в первый раз его спасли, а во второй он утонул
До 12 октября в Уфе перекроют участок улицы Ленина
Пьяную жительницу Башкирии ограбил незнакомец, который напросился к ней в гости
За сутки в Башкирии коронавирус нашли у 47 жителей
В Уфе масштабно обновят спортивную площадку
Вице-премьер Башкирии забраковал постановление о выплате многодетным семьям 250 тысяч рублей
Прокуратура Башкирии взялась за проверку гаража, где были обнаружены медицинские отходы ковид-госпиталя
Уфимцам увеличили размер кредита по льготной ипотеке с государственным субсидированием
На ремонт участка улицы Карла Маркса в Уфе власти потратят 67 млн рублей
Редакция Bash.news в прямом эфире решит ЕГЭ-2020 по русскому языку
В Уфе вечером 3 июля прогремит праздничный салют
В Башкирии на хозяйственной базе колледжа рабочего придавило трактором
Более 600 сотрудников уфимского комбината остались без зарплат на полгода
В Уфе лже-пожарные обокрали пожилую женщину
Рядом с набережной реки Уфы был обнаружен труп женщины
В ближайшие дни Башкирию накроет волна жары
Мужчин бил по голове, а женщин душил: в Башкирии осудят серийного убийцу
В Башкирии в жуткой аварии с участием «Газели» и «КамАЗа» погиб молодой мужчина
В Башкирии за полгода родилось почти 20 тысяч детей
Уфа получит звание «Города трудовой доблести»