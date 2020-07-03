Три человека погибли во встречном ДТП на трассе в Башкирии

3 Июль 2020 2020-07-03T13:50:27+03:00

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Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня на трассе в Благовещенском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, которые были представлены региональной Госавтоинспекцией, в аварии погибли три человека.

Инцидент случился на 41 километре трассы Уфа-Януал. Столкнулись встречные Daewoo Nexia и «Нива». Все погибшие находились в легковушке. Это двое мужчин и одна женщина. Сейчас на месте работают экстренные службы и медики. Инспекторы ГИБДД выясняют подробности трагедии. Тем временем в соцсетях очевидцы делятся первыми кадрами с места ДТП.

Напомним, еще одна смертельная авария в регионе была зафиксирована накануне днем. При столкновении мусоровоза и грузовика скончался 33-летний мужчина.

Смертельное ДТП на трассе Уфа-Янаул // 3.07 // vk.com/bashdtp.

ИСТОЧНИК KP.RU