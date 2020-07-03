«Сначала пульс еще бился»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой мужчина

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне в Кармаскалинском районе Башкирии. Напомним, там, неподалеку от деревни Улукулево, лоб в лоб столкнулись мусоровоз -«КамАЗ» и грузовая «Газель-NEXT». В итоге от удара грузовик вынесло с обочины, где он вспыхнул. На помощь пострадавшим бросились очевидцы – они пытались вытащить зажатого водителя «Газели», который был еще жив, тушили салон, вызывали медиков и спасателей.

- Что там происходило, не описать цензурными словами. Я проезжал мимо, увидел все, вместе с другими водителями бросился на помощь. Мы хотели его вытащить, но он был зажат. Сначала пульс еще был, он был жив, а потом все… - с ужасом вспоминает последние минуты жизни погибшего очевидец аварии Руслан С.

Что именно произошло на трассе, кто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и другие моменты ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. Знакомые и близкие погибшего водителя «Газели» утверждают, что он был очень опытным водителем, никогда не превышал скорость и всегда ездил очень аккуратно, за что его и ценило начальство. А вот, мол, дорога в том районе действительно в плохом состоянии, поэтому аварии там не редкость.

- Там вчера недалеко от этого места еще одна авария была, там еще сколько то машин паровозиком собрались, -добавляет другой очевидец Расим Г.

ОСТАЛАСЬ МОЛОДАЯ ЖЕНА

Погибшим в аварии оказался 33-летний житель села Акбердино Иглинского района Денис И. Как рассказали знакомые парня, в тот роковой день он выполнял рейс, но он оказался последним. Все, кто знали Дениса, в голос утверждают, что такого доброго, честного и открытого человека редко встретишь в наше время. У погибшего мужчины осталась молодая жена, которая до сих пор не может поверить в случившееся.

- Денис очень любил свою жену, они очень хотели ребенка, готовились вот, но не успели. Очень жаль, что так случилось, - рассказывает его коллега Александр В.

- Денька, брат, не верится, что все так произошло. Ты всегда будешь в наших сердцах, соболезнования близким, - скорбит Альберт С.

Погибшего Дениса И. похоронят сегодня в селе Акбердино.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родственникам погибшего Дениса И.