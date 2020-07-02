2020-07-02T14:35:48+03:00
Происшествия

В Уфе нашли мертвой 26-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести

Девушку искали с 30 июня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: "Лиза Алерт"фото: "Лиза Алерт"
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Сегодня, 2 июля, в Уфе была найдена мертвой 26-летняя Эльмира Фролова. Девушка числилась пропавшей без вести с 30 июня. Об этом сообщили представители поисковой организации «Лиза Алерт».

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», – написали волонтеры в своем сообществе «ВКонтакте». При каких именно обстоятельствах исчезла и была обнаружена горожанка, они не уточнили.

Тем временем в Уфе продолжаются поиски бесследно пропавшего Бобумирзо Жураева. Молодой человек вышел из дома 11 июня, и больше его никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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