В Уфе нашли мертвой 26-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести
Девушку искали с 30 июня
фото: "Лиза Алерт"
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Сегодня, 2 июля, в Уфе была найдена мертвой 26-летняя Эльмира Фролова. Девушка числилась пропавшей без вести с 30 июня. Об этом сообщили представители поисковой организации «Лиза Алерт».
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», – написали волонтеры в своем сообществе «ВКонтакте». При каких именно обстоятельствах исчезла и была обнаружена горожанка, они не уточнили.
Тем временем в Уфе продолжаются поиски бесследно пропавшего Бобумирзо Жураева. Молодой человек вышел из дома 11 июня, и больше его никто не видел.
ИСТОЧНИК KP.RU