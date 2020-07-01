В Уфе без вести пропал 27-летний парень с необычным именем

1 Июль 2020 2020-07-01T21:26:32+03:00

Последний раз его видели почти три недели назад

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В Уфе без вести пропал 27-летний Бобумирзо Жураев. Последний раз его видели более трех недель назад – молодой человек вышел из дома 11 июня и исчез. Близкие парня обратились к правоохранителям и волонтерам. Республиканский филиал поисковой организации «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на пропавшего.

Приметы: рост – 165 см, крупное телосложение, черные волосы, карие глаза. Во что был одет Бобумирзо, неизвестно.

Всех, кто знает о местонахождении уфимца, просят позвонить по телефону 8 (800)-700-54-52 («Лиза Алерт») или 112. Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU