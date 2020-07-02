В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек
В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. За сутки в республике число зараженных прибавилось на 45 человек. С начала пандемии носителями инфекции стали 5494 жителей региона.
40 пациентов за последние 24 часа было снято с учета в связи в с выздоровлением, всего выписано более трех тысяч. Новых летальных исходов на зарегистрировано. Официально от коронавируса в Башкирии умерло 18 человек.
Напомним, вчера вышел обновленный указ о режиме повышенной готовности. Глава республики снял ограничение по общепиту в торговых центрах и разрешил абитуриентам лично подавать документы в приемную комиссию.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»