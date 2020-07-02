2020-07-02T11:15:29+03:00
Общество

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек

Выписанных по выздоровлению оказалось меньше обычного – 40
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Положительный тест сдали 45 жителей БашкирииПоложительный тест сдали 45 жителей Башкирии
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В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. Данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19. За сутки в республике число зараженных прибавилось на 45 человек. С начала пандемии носителями инфекции стали 5494 жителей региона.

40 пациентов за последние 24 часа было снято с учета в связи в с выздоровлением, всего выписано более трех тысяч. Новых летальных исходов на зарегистрировано. Официально от коронавируса в Башкирии умерло 18 человек.

Напомним, вчера вышел обновленный указ о режиме повышенной готовности. Глава республики снял ограничение по общепиту в торговых центрах и разрешил абитуриентам лично подавать документы в приемную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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