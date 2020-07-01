2020-07-01T14:45:49+03:00
Общество

Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

В документе прописано продление самоизоляции для пожилых и разрешение на работу ряда организаций в торговых центрах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Радий Хабиров внес новые послабления в режим повышенной готовностиРадий Хабиров внес новые послабления в режим повышенной готовностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ с поправками был подписан еще 29 июня, но на сайте правовой информации появился только сегодня. Рассказываем, какие именно положения в указе подверглись изменениям.

– обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет продлевается как минимум до 12 июля. Пенсионерам можно выходить из дома только по уважительным причинам: при походе в магазины, аптеки, салоны связи. Им также разрешается выезжать в сады и деревни.

– с 1 июля разрешено работать ресторанам, барам и кафе, расположенных в торговых центрах. Однако есть одно «но»: открыться могут только те организации общепита, у которых есть либо «конструктивно обособленный зал обслуживания» (отдельное помещение), либо вход с улицы.

– с 29 июня выпускники могут подать документы в вуз или суз не только дистанционно, но и очно – то есть лично передать все необходимые бумаги приемной комиссии. Эту тему глава Башкирии на минувшей оперативке в правительстве проговорил отдельно.

– с 15 июля начинают работать детские санатории и лагеря. Подготовка к их открытию начинается 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты попробуют полностью запретить продажу алкоголя в башкирском селе
В Башкирии подписан закон о запрете курения кальяна в общественных местах
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности
На стоянке перед магазином в Башкирии провалился грунт: легковушка начала уходить под землю
При лобовом столкновении на трассе в Башкирии погиб мужчина
Мэр башкирского города досрочно ушел в отставку
ВТБ увеличивает сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердили у 44 человек
На утро 1 июля явка на общероссийское голосование в Башкирии составила 71,5%
Житель ЯНАО погиб в ДТП на трассе в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора
В Башкирии пьяный пассажир отнял машину у таксиста и поехал кататься вместе с приятелем
В Уфе вор обокрал салон красоты: он забрал деньги, духи и косметику
В Уфе открыли фонтан «Танцующие журавли», находившийся на реконструкции с 2008 года