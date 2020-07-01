Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

1 Июль 2020 2020-07-01T14:45:49+03:00

В документе прописано продление самоизоляции для пожилых и разрешение на работу ряда организаций в торговых центрах

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Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ с поправками был подписан еще 29 июня, но на сайте правовой информации появился только сегодня. Рассказываем, какие именно положения в указе подверглись изменениям.

– обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет продлевается как минимум до 12 июля. Пенсионерам можно выходить из дома только по уважительным причинам: при походе в магазины, аптеки, салоны связи. Им также разрешается выезжать в сады и деревни.

– с 1 июля разрешено работать ресторанам, барам и кафе, расположенных в торговых центрах. Однако есть одно «но»: открыться могут только те организации общепита, у которых есть либо «конструктивно обособленный зал обслуживания» (отдельное помещение), либо вход с улицы.

– с 29 июня выпускники могут подать документы в вуз или суз не только дистанционно, но и очно – то есть лично передать все необходимые бумаги приемной комиссии. Эту тему глава Башкирии на минувшей оперативке в правительстве проговорил отдельно.

– с 15 июля начинают работать детские санатории и лагеря. Подготовка к их открытию начинается 8 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU