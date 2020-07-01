Глава Башкирии вновь изменил указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Документ с поправками был подписан еще 29 июня, но на сайте правовой информации появился только сегодня. Рассказываем, какие именно положения в указе подверглись изменениям.
– обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет продлевается как минимум до 12 июля. Пенсионерам можно выходить из дома только по уважительным причинам: при походе в магазины, аптеки, салоны связи. Им также разрешается выезжать в сады и деревни.
– с 1 июля разрешено работать ресторанам, барам и кафе, расположенных в торговых центрах. Однако есть одно «но»: открыться могут только те организации общепита, у которых есть либо «конструктивно обособленный зал обслуживания» (отдельное помещение), либо вход с улицы.
– с 29 июня выпускники могут подать документы в вуз или суз не только дистанционно, но и очно – то есть лично передать все необходимые бумаги приемной комиссии. Эту тему глава Башкирии на минувшей оперативке в правительстве проговорил отдельно.
– с 15 июля начинают работать детские санатории и лагеря. Подготовка к их открытию начинается 8 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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