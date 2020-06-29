«До минуты помню»: Радий Хабиров рассказал о том, как поступал в университет

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:15:22+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве поделился историей о том, как поступал в университет в 1984 году. Поводом для этого стала его просьба позволить абитуриентам подавать документы в вуз самостоятельно, а не только в дистанционном формате

«Это целый ритуал. Я вот, например, до минуты помню, как в 84-м году приехал в Уфу с документами. Даже как я одет был, помню. Это на самом деле событие. Я даже помню тех студентов-старшекурсников, которые принимали документы у меня. Такую возможность [подать документы очно] нужно дать», – рассказал Хабиров. Он попросил главу своей администрации Александра Сидякина отработать в указе возможность очного приема документов.

Напомним, в 1984 году Радий Хабиров поступил на юридический факультет Башкирского государственного университета. Впоследствии он стал замдекана юрфака БГУ, а затем и директором Института права.

ИСТОЧНИК KP.RU