При лобовом столкновении на трассе в Башкирии погиб мужчина

1 Июль 2020 2020-07-01T12:58:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне днем, 30 июня, в Краснокамском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По данным региональной ГИБДД, авария случилась на 47 километре трассы Краснохолмск- Нефтекамск.

фото: ГИБДД РБ

На автодороге столкнулись «Нива» под управлением 79-летнего жителя Нефтекамска и Ford Mondeo, за рулем которого находился 38-летний мужчина из Калтасинского района. После жесткого удара легковушку выбросило с дороги. Водитель отечественного внедорожника скончался на месте происшествия. По факту происшествия Госавтоинспекция начала разбирательство.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано девять ДТП, в которых восемь человек пострадали и двое – погибли. Еще одна смертельная авария была зафиксирована в Ишимбайском районе. Там водитель на легковушке врезался в тракторный культиватор.

ИСТОЧНИК KP.RU