2020-07-01T09:27:17+03:00
Происшествия

Житель ЯНАО погиб в ДТП на трассе в Башкирии, протаранив культиватор встречного трактора

Мужчина не заметил прицепленное устройство в ночной тьме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Ишимбайском районе Башкирии насмерть разбился 31-летний житель Ямало Ненецкого автономного округа. Находясь за рулем легковушки, он протаранил культиватор, который был прицеплен к двигавшемуся навстречу трактору.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Авария с летальным исходом произошла накануне ночью, 30 июня, на первом километре трассы Аптиково-Салихово. Погибший управлял Kia Rio. По версии региональной Госавтоинспекции, прицепное устройство, в которое он врезался, выступало за габариты трактора на встречную полосу. Поскольку все случилось ночью, водитель легковушки мог попросту не заметить, что у него на пути оказалась часть культиватора. После столкновения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. 50-летний местный житель, управлявший трактором «Кировец», отделался испугом.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

«Начато расследование, направленные на выяснение причин и условий возникновения данного происшествия», – передали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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