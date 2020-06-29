2020-06-29T15:18:42+03:00
Общество

Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания

«Комсомолка» провела онлайн круглый стол по вопросам поступления в университеты республики
Поделиться:
Из-за пандемии коронавируса в приемной кампании произошли существенные измененияИз-за пандемии коронавируса в приемной кампании произошли существенные изменения
Изменить размер текста:

На онлайн-площадке «Комсомольской правды – Уфа» состоялся круглый стол, посвященный вопросам приемной кампании вузов в 2020 году.

На актуальные вопросы абитуриентов и их родителей ответили руководители ведущих университетов Башкирии и представители министерства образования и науки республики.

Трансляция онлайн-круглого стола прошла на youtube-канале «Комсомольская правда – Уфа». О приемной кампании-2020, ее особенностях и сроках можно узнать из записи прямого эфира.

Круглый стол "Приемная кампания в вузы Башкирии 2020".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одной из квартир башкирского города обнаружен мертвый младенец
Башкирия получила 1 млрд рублей на поддержку малого бизнеса: больше дали только Москве
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Риэлтор из Башкирии выдал ФСБ двух чиновников, которые просили у него взятку
Зарезал жену и убежал с 2-месячным ребенком: известны подробности зверского убийства в Уфе
8 млн рублей на санбезопасность и 4,5 млн – на видеонаблюдение: как власти Башкирии готовятся к ЕГЭ
ВТБ разработал Путеводитель акционера
Новый RAPID в спецверсии Hockey Edition в Стерлитамаке.
В Уфе задержали парня за секс с 15-летней девочкой на вписке
Год эскроу: 34% рынка жилья в России принадлежит сетевым застройщикам
Эльзе Сыртлановой прочат руководящий пост в одной из городских больниц Башкирии
В Башкирии нашли тело молодой солистки ансамбля
Погибшая в ДТП в ночь после парада медиков врач из Уфы ехала с коллегами
Парламент Башкирии принял закон о мерах поддержки садоводов
ВТБ в Башкирии предоставил кредиты под 2% на сумму свыше 950 млн рублей
В квартиру высотки в Уфе залезла экзотическая змея