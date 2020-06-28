В одной из уфимских квартир обнаружили зверски изуродованное тело молодой женщины

28 Июнь 2020 2020-06-28T19:27:32+03:00

В жестоком убийстве подозревается ее гражданский супруг, который пустился в бега

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В минувший четверг, 25 июня, в одной из квартир в уфимской Черниковке было обнаружено тело 34-летней женщины. Шея и правое плечо несчастной были покрыты множественными колото-резаными ранами, из чего стало понятно – уфимку жестоко убили. С места преступления следователи изъяли нож и топор, перепачканные кровью.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в зверской расправе подозревается гражданский супруг женщины – 24-летний рабочий одного из производственных предприятий, который проживал с ней в одной квартире. Вот только опросить его сразу не удалось – мужчина бросился в бега, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска в Учалинском районе.

- В настоящее время мужчина передан следователям. Уголовный розыск осуществляет оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, – уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU