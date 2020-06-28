2020-06-28T19:27:32+03:00
Происшествия

В одной из уфимских квартир обнаружили зверски изуродованное тело молодой женщины

В жестоком убийстве подозревается ее гражданский супруг, который пустился в бега
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Сейчас с подозреваемым работают следователиСейчас с подозреваемым работают следователиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В минувший четверг, 25 июня, в одной из квартир в уфимской Черниковке было обнаружено тело 34-летней женщины. Шея и правое плечо несчастной были покрыты множественными колото-резаными ранами, из чего стало понятно – уфимку жестоко убили. С места преступления следователи изъяли нож и топор, перепачканные кровью.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в зверской расправе подозревается гражданский супруг женщины – 24-летний рабочий одного из производственных предприятий, который проживал с ней в одной квартире. Вот только опросить его сразу не удалось – мужчина бросился в бега, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска в Учалинском районе.

- В настоящее время мужчина передан следователям. Уголовный розыск осуществляет оперативное сопровождение в расследовании уголовного дела, – уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одной из уфимских квартир обнаружили зверски изуродованное тело молодой женщины
«Им наплевать!»: жители Башкирии устроили давку в автобусе из-за коронавируса
Власти Уфы рассказали о судьбе любимого горожанами парка имени Лесоводов
В Башкирии ночью двое мужчин вскрыли банкомат и вынесли крупную сумму денег
«Ты прошел путь настоящего самурая»: в Уфе простились с легендарным десантником
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
В Башкирии разыскивают без вести пропавшего 31-летнего Григория Лактионова
В Башкирии ураган снес крышу у нескольких жилых домов и районной больницы
Жительница Башкирии хотела защититься от побоев, но теперь ей самой грозит тюрьма
Отключите от сети электроприборы и присматривайте за детьми: в Башкирии ожидаются грозы и град
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 5267 человек
«Задор остался»: глава Башкирии продемонстрировал, как легко тягает 16-килограммовые гири
Тело пришлось извлекать спасателям: в Уфе «Лексус» врезался в электроопору
Скандальный рэпер из Уфы оказался без штанов на дне рождения Егора Крида
Уехал на машине и не вернулся: в Уфе при странных обстоятельствах исчез молодой мужчина
Под Уфой иномарка врезалась в столб: водителя зажало в искореженном салоне
«Сильней, ломай»: в Башкирии наткнулись на школьников-разрушителей
«Уфа» на выезде сыграла в ничью с московским «Спартаком»
Стали известна средняя зарплата жителей Башкирии в 2020 году
Житель Башкирии скончался в коридоре мэрии Магнитогорска, куда пришел устраиваться на работу
Юрий Шевчук и «ДДТ» выпустили анимационный клип «Мертвый человек»
В Уфе пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку в коридоре больницы
Владимир Якушев: важно синхронизировать национальные проекты и региональные программы
В Уфе за счет бюджета достроят два проблемных дома
Жительница Уфы лишилась полутора миллионов рублей после разговора по телефону
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания