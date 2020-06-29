8 млн рублей на санбезопасность и 4,5 млн – на видеонаблюдение: как власти Башкирии готовятся к ЕГЭ

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:31:15+03:00

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин на оперативке в местном правительстве рассказал, как республика готовится к единому государственному экзамену. В этом году его планируют сдать более 19 тысяч выпускников. Самые популярные предметы – русский язык, математика и обществознание.

Все пункты приема ЕГЭ будут оборудованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. В аудиториях смогут находиться не более девяти человек, в связи с чем количество кабинетов было увеличено. На входе выпускникам будут измерять температуру. На медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты Минобр региона выделил более 8 млн рублей.

Все аудитории, где пройдут экзамены, оборудуют системами видеонаблюдения. На их закупку ушло еще 4,5 млн рублей. За объективностью процесса будут следить 944 человека.

Напомним, на том же совещании глава республики Радий Хабиров поручил разрушить выпускникам подавать документы в университеты очно.

ИСТОЧНИК KP.RU