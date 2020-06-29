В Уфе задержали парня за секс с 15-летней девочкой на вписке
История с 18-летним уфимцем, которого обвинили в интимной связи со школьницей, получила продолжение. Как ранее писала «КП-Уфа», заявление на молодого человека в полицию написала мать 15-летней девочки. Женщина заявила правоохранителям, что парень у себя дома переспал с ее дочерью. Все произошло еще в конце мая, и стражи порядка долгое время не могли поймать подозреваемого.
Промежуточный итог в деле был поставлен на прошедших выходных. Сотрудники угрозыска задержали молодого человека и доставили его в следственный комитет. Во время допроса парень дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Фигуранта отпустили домой под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU