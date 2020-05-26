2020-05-26T19:18:13+03:00
Происшествия

На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке

Мать восьмиклассницы узнала о половой жизни своей дочери и обратилась к правоохранителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Изменить размер текста:

В Уфе 18-летний парень может стать фигурантом уголовного дела из-за секса с 14-летней девочкой на вписке. На молодого человека написала заявление мать восьмиклассницы, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию накануне ночью, 25 мая. Сотрудникам она рассказала, что два дня назад известный ей молодой человек у себя дома вступил с ее дочерью в интимную связь. Полицейские приняли заявление и в сразу же начали искать подозреваемого - дома его застать не удалось. На данный момент парня, вероятнее всего, уже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке
Власти Уфы сообщили, когда запустят городские фонтаны
Житель Башкирии удерживал своего знакомого на рельсах, пока того не переехал поезд
В Уфе 2 июня отменят популярные автобусные маршруты
Фильмы и сериалы 2 месяца бесплатно в Билайн ТВ
ФК «Уфа» могут купить зарубежные инвесторы – один из них владеет английским грандом
Благотворительный телемарафон «Мы вместе ради детей»
Вахтовик из Башкирии потерял 365 тысяч рублей, установив на телефон приложение
ТПП Башкирии поможет бизнесу попасть в Гаагскую систему
Мэр Уфы попросил горожан «не создавать ажиотаж» в день открытия кладбищ
В Башкирию придет сильная жара и грозы
Извращенец из Башкирии совратил девочку, находясь в сотнях километров от нее
Новый прокурор Башкирии за год заработал меньше своих замов
В Башкирии коронавирусом заразилось более трехсот медиков
В Башкирии еще больше семей смогут получить ежемесячные пособия на детей
«Такой позор!»: уфимцев возмутил полуголый мужчина в центре города
В Башкирии за неделю наказали 2,5 тысячи нарушителей самоизоляции
Стало известно, сколько жителей Башкирии потеряли работу из-за коронавируса
В правительстве Башкирии произошли кадровые перестановки