На уфимца заявили в полицию за секс с 14-летней девочкой на вписке

26 Май 2020 2020-05-26T19:18:13+03:00

Мать восьмиклассницы узнала о половой жизни своей дочери и обратилась к правоохранителям

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В Уфе 18-летний парень может стать фигурантом уголовного дела из-за секса с 14-летней девочкой на вписке. На молодого человека написала заявление мать восьмиклассницы, сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Женщина обратилась в полицию накануне ночью, 25 мая. Сотрудникам она рассказала, что два дня назад известный ей молодой человек у себя дома вступил с ее дочерью в интимную связь. Полицейские приняли заявление и в сразу же начали искать подозреваемого - дома его застать не удалось. На данный момент парня, вероятнее всего, уже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU