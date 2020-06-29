Погибшая в ДТП в ночь после парада медиков врач из Уфы ехала с коллегами
В Уфе стали известны личности двух пассажирок, пострадавших в жуткой аварии с «Лексусом», в которой погибла 39-летняя врач-гинеколог Лилия Г.
Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», вместе с женщиной в салоне иномарки находились две ее подруги и по совместительству коллеги – 43-летняя акушер-гинеколог Анна З. и 47-летняя акушер-гинеколог Юлия М. По всей видимости в тот вечер коллеги отдыхали где-то вместе и потом отправились по домам, но произошло ДТП.
Обе пассажирки, которая находились на заднем сиденье, получили серьезные травмы и были госпитализированы. А вот сама Лилия скончалась на месте аварии, не дождавшись приезда медиков. Ее тело пришлось извлекать спасателям с помощью специального оборудования.
Напомним, что все произошло накануне ночью, когда на проспекте Октября на скорости иномарка влетела в электроопору. Что стало причиной аварии – превышение скорости, мокрая дорога или нетрезвая езда, сейчас выясняют дорожные полицейские.
По жуткому стечению обстоятельств, погибшая женщина попала в смертельное ДТП в ночь после парада медиков, который устроили в руководстве Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU