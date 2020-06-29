«Она была врач от Бога»: ночью в Уфе трагически погибла руководитель медицинской клиники

Стали известны подробности жуткой аварии, произошедшей накануне в Уфе. Напомним, что в ночь на 28 июня, около 4 часов утра на проспекте Октября Lexus NX на большой скорости начал вилять на дороге, а потом и вовсе влетел в электроопору. На помощь пострадавшим бросились очевидцы: они вызвали медиков и сотрудников ГИБДД. К сожалению, удар был такой силы, что переднюю часть иномарки полностью разворотило, и хотя даже раскрылись все подушки безопасности, от полученных травм водитель «Лексуса» погибла на месте. Спасателям даже пришлось вырезать ее тело из искореженного салона с помощью гидравлических ножниц. Еще двое пассажирок иномарки получили серьезные травмы и переломы – на скорой их отвезли в больницу, где сейчас за их жизнь борются врачи.

Что стало причиной аварии – сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции. По одной из версий, которую озвучили очевидцы, водитель иномарки была пьяна и поэтому не справилась с управлением. Впрочем, знакомые и коллеги женщины опровергают эту версию, утверждая, что она никогда не садилась за руль в нетрезвом виде. А виной всему скорость и мокрая дорога.

- Превышение скорости, пренебрежение правилами дорожного движения, мокрая дорога – и вот печальный результат. А прежде чем говорить о том, что она была пьяна – дождитесь результатов экспертизы, - советует Лиза С.

«ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮБИЛИ ПАЦИЕНТЫ»

Погибшей в аварии оказалась 39-летняя уфимка Лилия Г. Она работала врачом-гинекологом в одной из уфимских городских больниц, а также вела частную практику в клинике. Ее коллеги очень тепло отзываются о Лилии, называя ее настоящим специалистом, которых еще стоит поискать.

- Она дочь моей коллеги. Моя ученица. Её знают многие. К ней ходили, её любили, таких врачей очень мало. Лилия – настоящий врач от Бога, и в Уфе работала, и в Бирске, и в Бураево на приемы ездила. Отличница, золотая медалистка, просто прекрасный и добрый человек, который был готов всегда прийти на помощь. Ее же пациенты так любили – с какой душой и вниманием она к ним относилась, - со слезами вспоминает подруга семьи Чулпан А. – В ту ночь она находилась в машине вместе со своими коллегами из Бураево, мы сейчас все молимся, чтобы они поскорее пошли на поправку.

У Лилии осталась дочь-второклассница, которая до сих пор не может поверить, что ее любимой мамы больше нет в живых. По словам знакомых женщины, с отцом дочери у Лилии отношения не сложились, он практически не принимал участия в жизни дочери, поэтому сейчас воспитанием малышки будут заниматься бабушка и дедушка.

Саму Лилию похоронят сегодня, 29 июня. На похороны женщины собираются ее многочисленные друзья, коллеги и благодарные пациенты. Все они сокрушаются, что роковая случайность унесла жизнь такой молодой и талантливой женщины.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования семье и близким Лилии Г.