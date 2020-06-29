В Башкирии будут судить мужчину, который похитил 37 млн рублей и инсценировал свою смерть

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии перед судом предстанет 41-летний Айдар Гиматов. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина стал известен общественности за счет того, что пытался инсценировать свою смерть. Но обо всем по порядку.

По версии следствия, Гиматов, будучи руководителем кредитного потребительского кооператива «АЙ», разместил объявление об обналичивании материнского капитала. Заинтересованным в реализации госпрограммы гражданам делец велел передавать кооперативу заемные средства. Общая сумма взносов в период с марта 2016 по июль 2017 года составила 17 млн рублей.

Маткапиталом все не ограничивалось: Гиматов заключил договоры сбережения с 37 вкладчиками на сумму более 7,5 млн рублей. Деньги прошли мимо кассы и достались лично обвиняемому.

«Он также обвиняется в хищении мошенническим способом свыше 11 млн рублей, которые он якобы брал в долг под проценты, а также 1,6 млн рублей – под видом продажи квартиры», – передали в прокуратуре. Общая сумма причиненного ущерба оказалась довольно солидной – более 37 млн рублей.

Когда в 2017 году дело запахло жареным, и силовики объявили Гиматова в розыск, он пошел на крайние меры. Мошенник оставил свои вещи не берегу реки, инсценировав таким образом утопление. Его родственники даже написали заявление в полицию и участвовали в поисках. Найти мужчину живым и невредимым удалось спустя два года. Правоохранители обнаружили его в пустующем доме в одной из деревень Дуванского района. Гиматова задержали и заключили под стражу.

«Фигурант уголовного дела признал вину в совершении преступлений, – добавили в прокуратуре. – Уголовное дело направлено в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу».

ИСТОЧНИК KP.RU