В Башкирии нашли мужчину, который два года назад украл 22 млн рублей и инсценировал свою смерть

В Башкирии полицейские задержали 40-летнего Айдара Гиматова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он обманывал жителей республики и похитил у них более 22 миллионов рублей.

Силовики объявили мужчину в розыск в феврале 2017 года. Летом того же года его родные сообщили, что нашли его вещи на берегу реки. Так он хотел сделать вид, что утонул. Неясно, были ли его родные в курсе этой «спецоперации» или действительно поверили в его пропажу. Они написали заявление в полицию, прочесывали местность и бросили клич в социальные сети – то ли делали вид, что не в курсе, то ли вправду искали.

Однако версия несчастного случая на воде не подтвердилась. Как выяснили полицейские, мужчина скрывался в пустующем доме в одной из деревень Дуванского района. Там он был задержан оперативниками уголовного розыска.

Напомним, что Гиматов являлся директором потребительского кооператива «Ай», который действовал в Дуванском, Кигинском, Салаватском районах республики. Размер взноса варьировался от 50 до 600 тысяч рублей. В компании обналичивали сертификаты на материнский капитал. Услуга не совсем честная, но зато популярная. Соответственно, деньги там крутились немаленькие.

Граждане передавали документы директору и открывали в банках расчётные счета. Гиматов получил деньги со счетов потерпевших, расписавшись за них в финансовых документах, а потом с ними пропал. Сыщики с самого начала не верили в версию с утоплением и даже думали, что он скрывается за границей.

Как сообщили в МВД по РБ, всего от его рук пострадали около 70 человек. В отношении организации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Гиматову на данный момент ему избрана мера пресечения в виде ареста.