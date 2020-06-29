2020-06-28T20:44:21+03:00
Общество

Волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 31-летнего уфимца

Александр Шангин вернулся домой живым и невредимым
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» рассказали о судьбе пропавшего 31-летнего Александра Шангина. В тот же день, как о его пропаже объявили в СМИ, мужчина объявился и вернулся домой – живой и невредимый. Где все это время пропадал мужчина, не уточняется.

Напомним, что Александра искали с 26 июня, именно в этот день он рано утром сел в свою иномарку и уехал на работу, после чего его больше никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию, а вот знакомые Александра в социальных сетях советовали его супруге «не позорить парня», мол он сам скоро вернется домой. А вот другие, напротив, отзывались о мужчине как об ответственном человеке, который никогда бы не пропал без предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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