Уехал на машине и не вернулся: в Уфе при странных обстоятельствах исчез молодой мужчина

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:47:48+03:00

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В Уфе родные и близкие 31-летнего Александра Шангина не могут себе места найти от волнения: уже вторые сутки от молодого мужчины нет никаких новостей. Известно, что днем 26 июня он сел в свою серебристую иномарку KIA Ceed и уехал по делам, но домой так и не вернулся, а его мобильный выключен и недоступен. Обеспокоенные родственники, заподозрив неладное, обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 185 см, худощавое телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет: зеленая футболка, бордовая толстовка, темно-зеленые спортивные брюки, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра Шангина, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU