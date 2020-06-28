2020-06-28T08:47:48+03:00
Общество

Уехал на машине и не вернулся: в Уфе при странных обстоятельствах исчез молодой мужчина

От 31-летнего Александра Шангина нет никаких новостей с 26 июня
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ДПСО «Лиза Алерт»Фото: ДПСО «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

В Уфе родные и близкие 31-летнего Александра Шангина не могут себе места найти от волнения: уже вторые сутки от молодого мужчины нет никаких новостей. Известно, что днем 26 июня он сел в свою серебристую иномарку KIA Ceed и уехал по делам, но домой так и не вернулся, а его мобильный выключен и недоступен. Обеспокоенные родственники, заподозрив неладное, обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Приметы: рост 185 см, худощавое телосложения, русые волосы, карие глаза.

Был одет: зеленая футболка, бордовая толстовка, темно-зеленые спортивные брюки, серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Александра Шангина, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Башкирии хотела защититься от побоев, но теперь ей самой грозит тюрьма
Отключите от сети электроприборы и присматривайте за детьми: в Башкирии ожидаются грозы и град
Число заболевших коронавирусом в Башкирии выросло до 5267 человек
«Задор остался»: глава Башкирии продемонстрировал, как легко тягает 16-килограммовые гири
Тело пришлось извлекать спасателям: в Уфе «Лексус» врезался в электроопору
Скандальный рэпер из Уфы оказался без штанов на дне рождения Егора Крида
Уехал на машине и не вернулся: в Уфе при странных обстоятельствах исчез молодой мужчина
Под Уфой иномарка врезалась в столб: водителя зажало в искореженном салоне
«Сильней, ломай»: в Башкирии наткнулись на школьников-разрушителей
«Уфа» на выезде сыграла в ничью с московским «Спартаком»
Стали известна средняя зарплата жителей Башкирии в 2020 году
Житель Башкирии скончался в коридоре мэрии Магнитогорска, куда пришел устраиваться на работу
Юрий Шевчук и «ДДТ» выпустили анимационный клип «Мертвый человек»
В Уфе пациенты с подозрением на коронавирус устроили давку в коридоре больницы
Владимир Якушев: важно синхронизировать национальные проекты и региональные программы
В Уфе за счет бюджета достроят два проблемных дома
Жительница Уфы лишилась полутора миллионов рублей после разговора по телефону
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания