2020-06-28T13:58:18+03:00
Общество

В Башкирии ураган снес крышу у нескольких жилых домов и районной больницы

Никто из жильцов и пациентов медучреждения не пострадал
Яна БАЗЕКИНА
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Скорость ветра достигала 17 метров в секундуСкорость ветра достигала 17 метров в секундуФото: Евгения ГУСЕВА
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Накануне синоптики предупредили, что в республике будет бушевать ураганный ветер, и вот первые последствия непогоды не заставили себя ждать. В Ермекеевском районе больницы порыв шквалистого ветра со скоростью 17 метров в секунду частично (а где-то и полностью) снес кровлю из профнастила и шифера на пяти частных жилых домах на улицах Полева, Луговая и Интернациональная. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, всего в домах проживают 11 сельчан, а вот детей там не было. Жильцы от размещения в пунктах временного размещения отказались, никто, к счастью, от стихии не пострадал.

Также шквалистый ветер повредил кровлю в центральной районной больнице в Ермекеево – на терапевтическом корпусе загнуло листы профнастила, впрочем, на функционирование больницы эта неприятность не повлияла, пациенты по-прежнему получают медицинскую помощь.

- На месте находится глава администрации района, оперативная группа МЧС России. Работают 2 бригады от районной электростанции, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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