2020-06-28T11:57:16+03:00
Общество

Отключите от сети электроприборы и присматривайте за детьми: в Башкирии ожидаются грозы и град

Скорость шквалистого ветра может достигать 22 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
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Во время грозы лучше оставаться домаВо время грозы лучше оставаться домаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Башкирии последний выходной преподнесет неприятный погодный сюрприз. Весь день в республике будет пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди, а кое-где зарядят ливни, прогремят грозы и даже выпадет град. Также ожидается усиление северо-западного ветра до 8-13 метров в секунду, а при шквалистых порывах его скорость может достигать 17-22 метров. При этом в Башкирии будет относительно тепло: в среднем температура воздуха днем составит 15-20 градусов, а в южных районах воздух и вовсе прогреется до +29.

В связи с непогодой, сотрудники МЧС рекомендуют оставаться дома и присматривать за детьми. Во время грозы нужно отключить от сети все электроприборы и не пользоваться мобильным телефоном, который может притягивать разряд. Также старайтесь при ураганном ветре держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, а также парковать свой автомобиль в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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