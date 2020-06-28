Тело пришлось извлекать спасателям: в Уфе «Лексус» врезался в электроопору

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:38:35+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня ночью в Уфе. Около 4 часов утра жильцы дома №25 по проспекту Октября проснулись от грохота и звона разбитых стекол. Выглянув в окно, они увидели автомобиль, который врезался в электроопору. «Лексус» был сильно разбит, его переднюю часть полностью разворотило. Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, от полученных ран 39-летняя водитель иномарки скончалась на месте, ее тело пришлось вырезать из искореженного салона спасателям с помощью гидравлических ножниц. Еще двое пассажирок выжили – их с ушибами и переломами увезли в больницу. В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

Похожая авария произошла накануне под Уфой: там на повороте в поселок Чесноковка 52-летняя женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и врезалась в столб. На помощь ей пришли спасатели, которые достали ее из разбитого салона и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU