Под Уфой иномарка врезалась в столб: водителя зажало в искореженном салоне
Серьезная авария произошла накануне под Уфой, около 9 часов вечера. На трассе возле поворота в поселок «Чесноковка» женщина за рулем иномарки не справилась с управлением, вылетела с дороги и на скорости въехала в столб. Как сообщает Управление гражданской защиты по Уфе, машину настолько расплющило, что прибывшим спасателям пришлось извлекать водителя из искореженного салона с помощью специального инструмента.
К счастью, 52-летняя женщина выжила, но получила серьезные травмы, поэтому ее увезли в больницу и передали медикам. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU