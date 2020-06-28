2020-06-28T07:55:10+03:00
Происшествия

Под Уфой иномарка врезалась в столб: водителя зажало в искореженном салоне

Спасателям пришлось извлекать женщину из искореженного салона с помощью специального инструмента
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УГЗ по г. УфеФото: УГЗ по г. Уфе
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Серьезная авария произошла накануне под Уфой, около 9 часов вечера. На трассе возле поворота в поселок «Чесноковка» женщина за рулем иномарки не справилась с управлением, вылетела с дороги и на скорости въехала в столб. Как сообщает Управление гражданской защиты по Уфе, машину настолько расплющило, что прибывшим спасателям пришлось извлекать водителя из искореженного салона с помощью специального инструмента.

К счастью, 52-летняя женщина выжила, но получила серьезные травмы, поэтому ее увезли в больницу и передали медикам. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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