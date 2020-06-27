2020-06-27T15:24:53+03:00
Общество

Владимир Якушев: важно синхронизировать национальные проекты и региональные программы

Возможность и план действий по синхронизации национальных проектов и профильных региональных программ обсудят на Международном форуме урбанистики в Уфе 30 июня
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Фото: Организаторы Международного форума урбанистикиФото: Организаторы Международного форума урбанистики
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Возможность и план действий по синхронизации национальных проектов и профильных региональных программ обсудят на Международном форуме урбанистики в Уфе 30 июня.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заявлял о предстоящем переформатировании отдельных федеральных и национальных проектов – они не должны дублировать мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики.

«Что касается региональных программ, то здесь также нужно исключить дублирование и работать на прямое достижение целей, определенных нацпроектами», – отметил министр. Переформатирование программ начнется после того, как будет доработан общенациональный план действий.

Национальные проекты, перспективы строительной отрасли, привлечение инвестиций – все эти темы рассмотрят спикеры Международного форума урбанистки «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Отдельная сессия, организованная Минстроем России в партнерстве с Правительством Республики Башкортостан, будет посвящена синхронизации программ развития территорий.

Вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимиром Якушевым в числе экспертов форума министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и руководитель Аналитического центра при Правительстве России Константин Калинин.

«Обсудим проблемы урбанистики, поговорим о том, как надо развивать наши города и населенные пункты в новых реалиях. Какой должна быть городская среда, как в нее должны встраиваться научные и образовательные учреждения, как должны выглядеть студенческие городки. Также обсудим возможности для развития внутреннего туризма», – уточняет глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» пройдет 30 июня в Республике Башкортостан. Он станет первым масштабным мероприятием в России, проводимым в офлайн-формате после снятия строгих коронавирусных ограничений. Форум организуется по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI).

Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут международные и российские представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

На уфимском форуме урбанистики будут вестись дискуссии более чем в 10 рабочих секциях, разделенных по пяти направлениям: «От национальных проектов – к частным инициативам», «Города для людей», «Глобальные бренды для развития региона», «Республика Башкортостан – потенциал развития» и «Сообщества профессионалов».

Модератором пленарного заседания форума станет руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики при экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Мероприятия программы будут транслироваться на официальном сайте (futurecity2020.org) на двух языках и станут доступны зарегистрированным пользователям, которые не смогут лично присутствовать.

Организаторы Международного форума урбанистики в Уфе – Правительство Республики Башкортостан и Центр урбанистики при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Официальный оператор форума – Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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