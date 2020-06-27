В Башкирии количество заразившихся коронавирусом достигло 5220 человек

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:16:01+03:00

С выздоровлением выписались еще 60 человек

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Сегодня, 27 июня, в Башкирии было зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее количество за все время пандемии в республике достигло 5220 человек. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки из больниц с полным выздоровлением выписались 60 человек.

Ранее в Башкирии был зафиксирован своеобразный рекорд по количеству выписанных с полным выздоровлением пациентов. Утром 26 июня эта цифра составила 140 человек.

По данным информационного центра по мониторингу коронавирусной инфекции за прошедшие сутки от коронавируса в Башкирии никто не умер. На данный момент официально подтвержденных летальных случаев в республике остается по-прежнему 18.

По данным минздрава Башкирии, за все время пандемии количество заразившихся COVID-19 составило 5220 человек. Количество выздоровевших на сегодняшний день достигло 2843 человека.

Что касается внебольничной пневмонии, что за последние сутки в республики этот диагноз подтвердился у 132 человек. Выздоровели от этой болезни 52 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU