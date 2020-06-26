В Башкирии за сутки по выздоровлению от коронавируса выписано рекордное число жителей
В то же время количество новых зараженных составило всего 50 человек
В регионе резко выросло число выздоровевшихФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии за сутки по выздоровлению от коронавируса было выписано рекордное число жителей – 140 (всего - 2783). При этом позитивная динамика наблюдается и в количестве новых носителей COVID-19. За последние 24 часа было подтверждено 50 случаев (всего - 5171). Последний раз данный показатель был ниже 13 мая. Тогда ковидом заболело 49 человек.
По данным информационного центра по мониторингу коронавирусной инфекции, в регионе по-число летальных исходов осталось на прежнем уровне. Официально с начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти у 18 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU